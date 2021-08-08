Альдо: «Я хочу стать чемпионом легчайшего веса»

Жозе Альдо / фото - mmajunkie.usatoday.com

Бывший чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Альдо (30-7) прокомментировал свою сегодняшнюю победу в бою со своим соотечественником Педро Муньосом (19-6).

Я хочу обратиться к фанатам из Бразилии. Большое спасибо им за поддержку, за ваш позитив. Профессор Немо - большое спасибо зав всю ту работу, которую вы со мной проделали. А также спасибо всем морпехам, морской пехоте с которыми мы работали над боксом».