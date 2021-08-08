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Альдо: «Я хочу стать чемпионом легчайшего веса»
Бразилец прокомментировал победу над Муньосом на UFC 265
10:35
Жозе Альдо / фото - mmajunkie.usatoday.com
Бывший чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Альдо (30-7) прокомментировал свою сегодняшнюю победу в бою со своим соотечественником Педро Муньосом (19-6).
«Я усердно тренируюсь, потому что хочу стать чемпионом легчайшего веса. Я отдаю всего себя на тренировках в Бразилии. Именно поэтому сегодня вы увидели такое выступление в моем исполнении. Педро - потрясающий боец. Хочу поблагодарить его за возможность. Мы были знакомы с ним, до того, как встретились в октагоне. Большое спасибо ему за бой. Как я уже сказал, я усердно тренируюсь и иду к своей цели. Можете быть уверенны, что следующие мои оппоненты столкнуться с еще большими проблемами.
Я хочу обратиться к фанатам из Бразилии. Большое спасибо им за поддержку, за ваш позитив. Профессор Немо - большое спасибо зав всю ту работу, которую вы со мной проделали. А также спасибо всем морпехам, морской пехоте с которыми мы работали над боксом».
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