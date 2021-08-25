Александр Емельяненко угрожает надавать подзатыльников украинскому рэперу
Александр Емельяненко: «Думаю, что к Новому году Минеева уговорят драться со мной»
Но скандалист готов драться и с другими оппонентами
13:33
Александр Емельяненко / Фото: РБК
Российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Ушатайка рассказал, что до конца года хочет провести поединок с чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.
«Хочется боксировать с лучшими. Минеев – очень хороший боец. Думаю, я ни в чем ему не уступаю. Он писал, что не хочет биться, но это было месяц назад. Я думаю, что к Новому году его уговорят.
Я не выбираю себе оппонентов, а дерусь с тем, с кем меня поставят. Мне без разницы, кого бить».
Напомним, Емельяненко ранее заявил, что намерен подраться в этом году с Вячеславом Дациком.
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