Александр Емельяненко о том, почему Федор не перешел в UFC: «Страх. Просто из-за боязни проиграть»
Александр Емельяненко назвал причину поражения от Исмаилова
Россиянину сильно помешала пандемия коронавируса
13:49
Исмаилов и Александр Емельяненко / Фото: Чемпионат
Скандальный российский тяжеловес Александр Емелеьяненко в эфире подкаста Hustle MMA рассказал о причинах поражения от Магомеда Исмаилова.
«Недооценки не было, просто из-за коронавируса бой переносили три или четыре раза, и приходилось постоянно держать себя в форме. Мне три или четыре месяца приходилось быть на пике формы».
Напомним, ранее Емельяненко-младший рассказал, что его брат Федор не перешел в UFC из-за страха.
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