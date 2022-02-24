Емельяненко-младший не оставил шансов Монсону в кулачном поединке
Александр Емельяненко – о победе над Монсоном: «В принципе, немножко повыбивал пальцы и суставы»
Российский ветеран ММА высказался после победы на турнире Hardcore FC
08:24
Александр Емельяненко / Фото - eurosportПопулярный российский тяжеловес ММА Александр Емельяненко (28-8-1, ММА) поделился эмоциями после триумфа над американцем Джеффом Монсоном (60-26-1, ММА) в поединке на голых кулаках на турнире лиги Hardcore FC.
«Все хорошо. В принципе, немножко повыбивал пальцы и суставы. Я думал, будет хуже, но пока терпимо. Не знаю, что будет завтра. Может быть, первые симптомы пройдут и начнется уже воспаление. Видно будет, пока слегка побаливают кулачки. Никакого дискомфорта не было у меня, я отлично, хорошо себя чувствовал. Ничего не болело, ничего не мешало мне вести бой».
«Я нормально себя чувствую. Просто я подавился, когда выходил. Глотнул воды на вздохе, и у меня начался захлебывающийся эффект. Мне перед выходом дали флаг, а я еще не прокашлялся и пошел к рингу».
Напомним, Емельяненко-младший выиграл у своего визави единогласным решением судей.