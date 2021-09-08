Александр Емельяненко о том, почему Федор не перешел в UFC: «Страх. Просто из-за боязни проиграть»

По словам младшего брата, Федору Дэйна Уайт предлагал очень большие деньги





Федор Емельяненко / Фото: Bellator

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал в эфире подкаста Hustle MMA о том, что стало причиной не подписания его брата Федора в UFC.



«Дэйна Уайт хотел Федора в UFC затянуть, чтобы его там побили. У него никаких обязательств не было. Просто он сам не хотел лезть в UFC, потому что там были очень серьезные соперники. У него была стопроцентная возможность проиграть там, как это, к примеру, случилось, когда он начал свои поражения в бою с Вердумом. Вышел такой самоуверенный и попался на треугольник, постучал. Просто он сам не хотел в UFC. Там ему деньги хорошие предлагали, деньгами убивали его. Я не знаю, почему он отказался. Просто не знаю. Страх. Просто из-за боязни проиграть. Тогда он шел без поражений».

Напомним, Емельяненко-младший ранее также заявлял, что мог бы побить Федора.