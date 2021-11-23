Поборол алкоголизм и ушел из поп-MMA. Александр Емельяненко vs Марсио Сантос. Онлайн трансляция
Александр Емельяненко: «Однажды позвонил Федору, а там началась истерика. Теперь у меня даже его номера нет»
Боец надеется, что однажды получит извинения от брата
12:13
Фото: championat.com
Скандальный тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) рассказал о своих отношениях с братом Федором (40-6):
Я очень надеюсь, что совесть у него когда-нибудь проснется, и он скажет спасибо. Не всякую дрянь будет писать после очередных моих интервью на мой личный телефон, а извинится перед людьми, которым он обязан, которые ему помогали и которых он теперь оскорбляет.
У меня даже номера его нет. Брешет Федор. Я его удалил еще давно, когда однажды ему позвонил, а там началась истерика. Я сказал: «Ладно, давай, пока». Ну а потом удалил, чтоб потом обстоятельства не провоцировали набрать. Если ему надо, может у мамы мой номер спросить, пусть сам набирает.
Напомним, что Александр вернется в клетку 27 ноября. XSPORT проведет онлайн трансляцию боя Емельяненко – Сантос. Начало – 22:00.
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