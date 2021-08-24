Александр Емельяненко угрожает надавать подзатыльников украинскому рэперу
Александр Емельяненко подтвердил, что бой с Дациком состоится
Этот поединок ждали поклонники MMA в СНГ
14:00
Александр Емельяненко и Вячеслав Дацик
Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Разрешите вас перебить
рассказал о намерении провести боксерский поединок с одиозным Вячеславом Дациком, бой с которым он избегал в течение долгого времени.
«Я вообще лично не знаком с Дациком, ни разу даже не видел его, не встречался с ним. Здорово, что для него это принципиально, что он уже точно не откажется, и этот бой состоится. Осталось только договориться с организаторами поединка, назначить число, а потом выйти и послать в нокаут Дацика.
Что я помню о нем? Ничего. Отморозок, бегал, ларьки грабил. Беспредельщик, хулиган уличный был».
Напомним, ранее Дацик выиграл поединок по боксу у очень агрессивого молодого тяжеловеса.
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