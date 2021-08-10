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Александр Емельяненко проведет бой с популярным блогером
Поединок пройдет по особым условиям
15:30
Александр Емельяненко / Фото: Спорт-Экспресс
Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) проведет бой против популярного в России блогера Артема Тарасова (7-1). Об этом сообщил менеджер тяжеловеса Азамат Бостанов.
«Да, следующий бой Александр проведет против Тарасова. Бой пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан».
Напомним, Емельяненко последний бой провел в июле 2020 года, проиграв нокаутом Магомеду Исмаилову.
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