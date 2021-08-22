А не староват ли для такого? Александр Емельяненко планирует четыре боя за четыре месяца
Александр Емельяненко рассказал, что движет Федором в боях
Младший из братьев верит в победу «Последнего Императора»
22:03
Федор и Александр Емельяненко / Фото: РБК Спорт
Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу BSNEWS высказался о поединке брата Федора с Тимоти Джонсоном.
«Конечно, Федор сможет его победить – на ринг он выходит только для того, чтобы выиграть.
Другое дело, в какой форме он подойдет к этому бою. Как он сейчас тренируется, какие у него сборы, я не знаю. Если все так же, как и прежде, то никаких трудностей он не испытает».
Напомним, бой Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона пройдет 23 октября в Москве на первом турнире Bellator в России.
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