Александр Емельяненко рассказал, что движет Федором в боях

Федор и Александр Емельяненко / Фото: РБК Спорт

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу BSNEWS высказался о поединке брата Федора с Тимоти Джонсоном.

Другое дело, в какой форме он подойдет к этому бою. Как он сейчас тренируется, какие у него сборы, я не знаю. Если все так же, как и прежде, то никаких трудностей он не испытает».