Александр Емельяненко угрожает надавать подзатыльников украинскому рэперу

Александр Емельяненко / Фото: РБК

Российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV заявил, что его боксерский поединок с украинским рэпером Джиганом состоится.

Я вообще о деньгах не думаю, когда готовлюсь к бою. Я больше за идею, чтобы пропагандировать вид спорта. Смешанные единоборства, бокс – какая разница? Просто пропагандировать спорт, чтобы больше людей, представителей молодежи шли в спортзал, занимались спортом, выступали, меньше лазили по улицам, не бездельничали и не занимались всякой ерундой».