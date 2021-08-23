Александр Емельяненко угрожает надавать подзатыльников украинскому рэперу

Чемпионат Европы. Украина — Швеция. Видео трансляция
17:30
Российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV заявил, что его боксерский поединок с украинским рэпером Джиганом состоится.
«С Джиганом точно будет бой. Контракт еще не подписан, но если что, мы даже просто придем в спортзал, и я ему подзатыльников надаю. Куда он денется? За свои слова надо отвечать.
Я вообще о деньгах не думаю, когда готовлюсь к бою. Я больше за идею, чтобы пропагандировать вид спорта. Смешанные единоборства, бокс – какая разница? Просто пропагандировать спорт, чтобы больше людей, представителей молодежи шли в спортзал, занимались спортом, выступали, меньше лазили по улицам, не бездельничали и не занимались всякой ерундой».
Напомним, ранее Емельяненко-младший заявил, что планирует четыре боя за четыре месяца.
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