Александр Емельяненко ведет переговоры с Bellator и хочет подраться на одном шоу с Федором

Александр Емельяненко / Фото: Инстаграм

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал в интервью YouTube-каналу Святослава Коваленко, что ведет переговоры с Bellator.



На текущий момент известно, что Емельяненко-младший хочет провести поединок в Москве 23 октября, где в главном событии его старший брат Федор подерется с Тимоти Джонсоном.

Просто посмотреть? Не знаю, видно будет. Если я не буду готовиться на сборах к следующему выступлению, то, думаю, меня позовут, пригласят.

Касаемо Федора – это вопросы к нему. Его ответы – это он говорит для народа на камеру. На самом деле он ведет себя совершенно иначе. Давайте тему Федора закроем».