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Александр Емельяненко ведет переговоры с Bellator и хочет подраться на одном шоу с Федором

Россиянин рассказал также о взаимоотношениях с братом

MMA
22:29
Александр Емельяненко ведет переговоры с Bellator и хочет подраться на одном шоу с Федором
Александр Емельяненко / Фото: Инстаграм

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал в интервью YouTube-каналу Святослава Коваленко, что ведет переговоры с Bellator.

На текущий момент известно, что Емельяненко-младший хочет провести поединок в Москве 23 октября, где в главном событии его старший брат Федор подерется с Тимоти Джонсоном.

«Я слышал о выступлении Федора в России. Так как я в Америку невъездной, а турнир будет проводиться в России, я сказал своему менеджеру, чтобы он вышел на Bellator и предложил, чтобы я выступил в этом же карде. Сейчас идут переговоры. Если не получится, то у меня есть с кем драться, полно предложений.

Просто посмотреть? Не знаю, видно будет. Если я не буду готовиться на сборах к следующему выступлению, то, думаю, меня позовут, пригласят.

Касаемо Федора – это вопросы к нему. Его ответы – это он говорит для народа на камеру. На самом деле он ведет себя совершенно иначе. Давайте тему Федора закроем».

Напомним, ранее сообщалось, чтоЕмельяненко-младший подерется с популярным блогером.

Карен Агабекян
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