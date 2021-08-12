Соперник Александра Емельяненко опроверг подписание контракта на бой
Александр Емельяненко ведет переговоры с Bellator и хочет подраться на одном шоу с Федором
Россиянин рассказал также о взаимоотношениях с братом
22:29
Александр Емельяненко / Фото: Инстаграм
Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал в интервью YouTube-каналу Святослава Коваленко, что ведет переговоры с Bellator.
На текущий момент известно, что Емельяненко-младший хочет провести поединок в Москве 23 октября, где в главном событии его старший брат Федор подерется с Тимоти Джонсоном.
«Я слышал о выступлении Федора в России. Так как я в Америку невъездной, а турнир будет проводиться в России, я сказал своему менеджеру, чтобы он вышел на Bellator и предложил, чтобы я выступил в этом же карде. Сейчас идут переговоры. Если не получится, то у меня есть с кем драться, полно предложений.
Просто посмотреть? Не знаю, видно будет. Если я не буду готовиться на сборах к следующему выступлению, то, думаю, меня позовут, пригласят.
Касаемо Федора – это вопросы к нему. Его ответы – это он говорит для народа на камеру. На самом деле он ведет себя совершенно иначе. Давайте тему Федора закроем».
Напомним, ранее сообщалось, чтоЕмельяненко-младший подерется с популярным блогером.
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