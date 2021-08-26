Александр Емельяненко: «Я не рассматриваю Харитонова даже как человека»

Александр Емельяненко / Фото: Fightnews.info

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV высказался о своем враге Сергее Харитонове.



Да он не готов драться со мной ни технически, ни физически. Он прекрасно понимал, что просто сольет этот бой. Я его не рассматриваю даже как человека».