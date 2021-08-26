Александр Емельяненко: «Думаю, что к Новому году Минеева уговорят драться со мной»
Александр Емельяненко: «Я не рассматриваю Харитонова даже как человека»
Скандалист признался, почему сорвался их реванш
17:33
Александр Емельяненко / Фото: Fightnews.info
Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Fight Nights Global TV
высказался о своем враге Сергее Харитонове.
«Харитонов – животное, и мне даже не хочется выходить с ним драться. Когда нам предлагали организовать бой, он запросил какие-то сумасшедшие деньги: $500 тыс.
Да он не готов драться со мной ни технически, ни физически. Он прекрасно понимал, что просто сольет этот бой. Я его не рассматриваю даже как человека».
Напомним, ранее Емельяненко-младший заявил, что хочет подраться с Харитоновым на турнире Bellator в России.
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