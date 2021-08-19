Срубил талантливое дерево. Как малоизвестный кавказский боец «потушил» Емельяненко
Александр Емельяненко заявил, что Исмаилов выиграл у него случайно
Но проводить второй бой с Магомедов он не собирается
20:12
Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко / Фото: gazeta.ru
Российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) в Instagram
заявил. что Магомед Исмаилов (17-2-1) выиграл у него случайно.
«Лысый Мата. ты же понимаешь. что это было случайно? Хороший ты парень. Драться больше не будем».
Напомним. ранее Емельяненко-младший заявил. что хочет провести бой в Веllаtor со своим главным врагом в карьере ММА-бойца Сергеем Харитоновым.
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