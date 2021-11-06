Бывший боец UFC и чемпионы мира. Огненное промо турнира MMA в Киеве
Александр Горшечник: «Мой соперник дрался в UFC в топовыми соперниками»
Украинский боец ММА – о грядущем бое на ивенте от B1 MAA
13:04
Александр Горшечник / Фото - В1 MMAУкраинский боец ММА Александр Горшечник (16-5) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего бойца UFC, бразильца Маркуса Винисиуса (24-11-1) на ивенте Mad Cage от B1 MAA.
Что скажете про соперника? На взвешивании вы отнеслись к нему с большим уважением.
«Я всегда так себя веду. Кто-то выбирает вариант делать шоу уже на взвешивании, возможно, думая, что это как-то добавит популярности, раскрутит поединок… возможно, где-то такие бойцы и правы. Но я другой. Я всегда с уважением отношусь к своим соперникам и никогда их не недооцениваю».
«Про Винисиуса скажу, что он достаточно опытен, но свою роль может сыграть тот факт, что он давно не выступал. Тем не менее, у него есть опыт выступлений в UFC, он дрался с топовыми соперниками в свое время. Он уже немолод (41 год – прим.), но я уверен, что бой будет очень интересным для зрителей».
«Про возраст ему можно сказать, как в плюс, так и в минус. Я думаю, что в функциональном плане он выдохнется быстрее. Все покажет только сам завтрашний бой. Иногда люди в таком возрасте способны показывать отличный уровень на всей дистанции поединка».
Напомним, турнир от B1 MAA состоится 6 ноября в Киеве. Эффектное промо турнира.
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