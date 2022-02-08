Абдель-Азиз хочет организовать бой Усмана против Адесаньи
Али Абдель-Азиз сообщил дату следующего боя Усмана
Бой, вероятно, возглавит турнир UFC 276
14:59
Камару Усман / Фото: Инстаграм
Менеджер чемпиона полусреднего дивизиона UFC Камару Усмана (20-1) Али Абдель-Азиз
сообщил, что нигериец проведет следующий бой 2 июля.
Отметим, что следующим соперником Усмана должен стать британец Леон Эдвардс, которого Камару уже побеждал на старте карьеры в UFC.
Если верить Абдель-Азизу, то бой Усман – Эдвардс возглавит турнир UFC 276 в Лас-Вегасе.
Напомним, ранее глава UFC Дэйна Уайт опубликовал ужасные фото операции Усмана на руке.
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