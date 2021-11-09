Лобов: «MMA в Украине хорошо развивается. У Амосова чемпионский пояс Bellator»
Амосов: «Было какое-то предложение от UFC, но я почему-то понял, что отношение там ко мне несерьезное»
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15:54
Ярослав Амосов / Фото - MMA JunkieУкраинский чемпион Bellator в полусреднем дивизионе Ярослав Амосов (26-0) вспомнил, как ранее получил предложение от сильнейшей ММА-лиги мира – UFC.
«Помню, что было какое-то предложение от них, но я почему-то понял, что отношение там ко мне какое-то несерьезное. А Bellator мне всегда нравился и хотелось драться там. В принципе, хотелось в Америке драться».
Напомним, в июне этого года 28-летний Амосов одержал победу решением судей над бразильцем Дугласом Лимой, завоевав титул организации Bellator.
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