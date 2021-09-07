Шпонарский помогает Амосову подтянуть ударную технику
Амосов попал на доску почета одного из лучших в мире спортзалов
Ярослав уже сейчас является одним из лучших бойцов зала ATT
13:56
Ярослав Амосов / Фото: bellator
Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) попал на доску почета спортзала American Top Team.
Отметим, что большинство своих боев в США Амосов провел после подготовки в American Top Team.
Напомним, ранее Амосов получил коричневый пояс в бразильском джиу-джитсу.
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