Амосов завершил год на 5 месте в рейтинге P4P Bellator
Амосов тренируется с одним из самых зрелищных бойцов UFC
Ярослав готовится к своей первой защите титула
07 января 09:44
Ярослав Амосов / Фото: Инстаграм
Чемпион полусреднего веса Bellator Ярослав Амосов
(26-0) в Instagram опубликовал фото с тренировки со зрелищным киргизским бойцом UFC Рафаэлем Физиевым
(11-1).
«Если тебе хочется глянуть красивый бой, то смотри бой с участием Рафаэля Физиева. Он всегда забирает бонус».
Напомним, Амосов в 2022-м году должен провести защиту титула против звездного британца Майкла Пейджа.
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