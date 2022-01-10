Амосов в Азии готовится к поединку с Пейджем

Ярослав подтягивает свою ударную технику в Таиланде

Ярослав Амосов / Фото: instagram

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) сейчас находится в Пхукете (Таиланд), где проходит его тренировочный лагерь перед следующим поединком.



Ранее Амосов завершил год на пятом месте в рейтинге P4P.

Напомним, в своем следующем поединке Амосов сразится со звездным британцем Майклом Пейджем (21-1). Вероятно, бой пройдет на арене Wembley в Лондоне.