Амосов тренируется с одним из самых зрелищных бойцов UFC
Амосов в Азии готовится к поединку с Пейджем
Ярослав подтягивает свою ударную технику в Таиланде
10 января 15:35
Ярослав Амосов / Фото: instagram
Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) сейчас находится в Пхукете (Таиланд), где проходит его тренировочный лагерь перед следующим поединком.
Ранее Амосов завершил год на пятом месте в рейтинге P4P.
Напомним, в своем следующем поединке Амосов сразится со звездным британцем Майклом Пейджем (21-1). Вероятно, бой пройдет на арене Wembley в Лондоне.
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