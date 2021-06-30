Амосов: «Бой с Гегардом Мусаси? Не знаю»
Амосов встретился со скандальным российским рэпером «Бастой»
Украинский боец, как оказалось, является поклонником творчества Вакуленко
12:38
Ярослав Амосов и Баста / Фото: Инстаграм
Чемпион Bellator Ярослав Амосов посетил концерты с встретился лично с российским рэпером Василием Вакуленко, более известным как «Баста». Об этом боец сообщил в Instagram.
Напомним, ранее «Баста» заступался за украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.
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