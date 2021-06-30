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Амосов встретился со скандальным российским рэпером «Бастой»

Украинский боец, как оказалось, является поклонником творчества Вакуленко

MMA
12:38
Амосов встретился со скандальным российским рэпером «Бастой»
Ярослав Амосов и Баста / Фото: Инстаграм

Чемпион Bellator Ярослав Амосов посетил концерты с встретился лично с российским рэпером Василием Вакуленко, более известным как «Баста». Об этом боец сообщил в Instagram.

 

Напомним, ранее «Баста» заступался за украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

Карен Агабекян
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Ярослав Амосов

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