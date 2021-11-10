Амосов: «Я выше уровнем, чем Усман и Ковингтон»

Ярослав напомнил, что они с Колби работали в одном спортзале





Ярослав Амосов / Фото: Bellator

Чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов (26-0) в интервью YouTube-каналу Разрешите вас перебить заявил, что не уступает в уровне обладателю пояса UFC Камару Усману (20-1) и бывшему претенденту Колби Ковингтону (16-3).



«Я выше уровнем Камару Усмана и Колби Ковингтона. Я уверен, что могу выиграть у любого соперника. Я работал со многими звездами, многими чемпионами и я понимаю, что все хорошо, все нормально. Я тоже являюсь чемпионом одной из сильнейших организаций в мире. Пока не подеремся, никто не знает, как это будет. Мы тренировались с Ковингтоном, но нельзя сказать, что это была конкретная тренировка. Мы только начали работать, это было разбаривание, и я травмировался. Это случилось, когда я первый раз приехал в American Top Team. После этого у него произошли какие-то конфликты, и он в зале не появлялся».

Напомним, Амосов также рассказал, почему не видел поединок Усмана и Ковингтона.