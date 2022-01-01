Амосов анонсировал следующий бой
Амосов завершил год на 5 месте в рейтинге P4P Bellator
Первую позицию оккупировал Эй Джей Макки
01 января 09:25
Ярослав Амосов / Фото: Bellator
По итогам 2021 года в обновленном рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории от Bellator чемпион полусреднего веса, украинец Ярослав Амосов (26-0) продолжает занимать пятое место.
У мужчин лидирует чемпион полулегкого веса Эй Джей Макки, а у женщин на первом месте обладательница пояса в полулегком дивизионе Кристина «Киборг» Джустино.
Напомним, Амосов в своем следующемпоединке сразится с популярным британцем Майклом Пейджем.
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