Райан Бэйдер нокаутирован Кори Андерсоном. Как это было
Андерсон: «Бэйдер является моим другом. Я ненавижу, когда близкие люди дерутся друг с другом»
Кори рассказал, как поймал соперника на удар
17 октября 15:25
Кори Андерсон / Фото: Bellator
Американец Кори Андерсон (16-5) высказался о победе над экс-чемпионом Bellator в полутяжелом весе и действующим чемпионом тяжелого дивизиона Райаном Бэйдером (28-7). Слова бойца приводит портал cbssports.com.
«Тренер Марк Генри – сумасшедший ученный. Я спарринговал с Райаном Бэйдером и знал, что он любит работать джебом. Поймав его своим ударом он упал на настил, я знал, что все кончено. У меня не было сомнений в том, что он больше не встанет.
По поводу моей карьеры, то я чувствую себя потрясающе. Если говорить о том, через что я прошел и все что я сделал, эта победа – благословение. Райан является моим другом. Я ненавижу, когда близкие люди дерутся друг с другом, но сегодня кто-то должен был проиграть».
Напомним, Андерсон смог нокаутировать Бэйдера в начале поединка.
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