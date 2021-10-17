Андерсон: «Бэйдер является моим другом. Я ненавижу, когда близкие люди дерутся друг с другом»

Кори Андерсон / Фото: Bellator

Американец Кори Андерсон (16-5) высказался о победе над экс-чемпионом Bellator в полутяжелом весе и действующим чемпионом тяжелого дивизиона Райаном Бэйдером (28-7). Слова бойца приводит портал cbssports.com.



По поводу моей карьеры, то я чувствую себя потрясающе. Если говорить о том, через что я прошел и все что я сделал, эта победа – благословение. Райан является моим другом. Я ненавижу, когда близкие люди дерутся друг с другом, но сегодня кто-то должен был проиграть».