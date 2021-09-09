Андерсон Силва требует у Дэйны Уайта освободить Сен-Пьера от контракта с UFC

Бразилец считает, что глава UFC слишком эгоистичен





Андерсон Силва / Фото: MMA Fighting

Экс-чемпион UFC в среднем весе и легенда MMA Андерсон Силва (34-11) призвал Дэйну Уайта освободить от контракта Жоржа Сен-Пьера (26-2). Слова бразильца приводит портал bjpenn.com.



«Мой бой с Сен-Пьером был бы интересен, но для этого нужно, чтобы всемогущий Дэйна Уайт перестал всем мешать и позволил Жоржу двигаться дальше. Дэйна меня уже ничем не удивит, но мне бы хотелось, чтобы он разорвал контракт с Сен-Пьером. Нет никаких причин удерживать его лишь из-за своего эго. Это просто нелепо. Отпусти его. Джордж больше не намерен драться в ММА, но в боксе он мог бы выступать еще несколько лет. Но Уайт удерживает его после всего, что он сделал ради компании? Это нелепо».

Отметим, что Уайт не идет ни на какие договоренности с Сен-Пьером из-за обмана в 2017 году. Тогда Жорж, возвращаясь в MMA для боя в среднем весе против Майкла Биспинга, лично пообещал Дэйне, что будет защищать пояс.

Жорж из-за проблем со здоровьем после боя с Биспингом снова завершил карьеру в MMA. Все могло бы сойти с рук канадцу, но затем в интервью он сам признался, что не планировал защищать пояс в среднем весе. Из-за этой ситуации глава UFC был очень обозлен.

Ранее Уайт проявил свое отношение к Сен-Пьеру, когда запретил ему провести денежный поединок против Оскара де ла Хойи.