Ортис утверждает, что Андерсон Силва нокаутировал его запрещенным ударом
Андерсон Силва: «Я не знаю, что произошло с Джоном Джонсом, но мне грустно»
Бразилец сожалеет из-за того, что «Бонс» портит себе жизнь
09:59
Андерсон Силва, Джон Джонс / Фото: Bleacher Report
Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва (34-11 ММА, 2-1 бокс) прокомментировал mmafighting.com
арест своего друга Джона Джонса
(26-1).
«Я не знаю, что произошло с Джоном Джонсом, но мне грустно. В конце концов, я отношусь к Джону как к своему младшему брату.
Мы говорили об этом с моим менеджером и назвали это самосаботажем. Это когда ты сам портишь себе жизнь. Джонсу это не нужно. Он потрясающий человек. Мне трудно об этом говорить».
Напомним, ранее стали известны подробности ареста Джона Джонса.
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