Андерсон Силва: «Я не знаю, что произошло с Джоном Джонсом, но мне грустно»

Андерсон Силва, Джон Джонс / Фото: Bleacher Report

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва (34-11 ММА, 2-1 бокс) прокомментировал mmafighting.com арест своего друга Джона Джонса (26-1).



Мы говорили об этом с моим менеджером и назвали это самосаботажем. Это когда ты сам портишь себе жизнь. Джонсу это не нужно. Он потрясающий человек. Мне трудно об этом говорить».