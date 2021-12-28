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Андраде намерена выйти в октагон с Тейт
Экс-чемпионка UFC готова к бою со своей известной оппоненткой
09:43
Джессика Андраде / Фото - mmajunkie.usatoday.comНакануне экс-чемпионка UFC в легчайшем дивизионе американка Миша Тейт (19-7) заявила, что намерена продолжить выступления в наилегчайшем дивизионе.
Также бывшая чемпионка промоушена, бразильянка Джессика Андраде (22-9) отреагировала на заявление Тейт, предложив свою кандидатуру в качестве дебютной оппонентки в новой для американки весовой категории.
Цитирует Андраде mmafighting.com.
«Я недавно прочитала, что Миша подумывает о снижении веса. Я бы хотела стать его первой соперницей в этой весовой категории. Возможно, Тейт никогда не думала об этом, но я получила контракт с UFC из-за нее. Миша стала тренером TUF с Рондой Роузи, отказавшись от поединка с Лиз Кормуш, а меня подписали в качестве замены».
«После этого мы пошли разными направлениями в организации, но я всегда следила за ее карьерой. Она выиграла пояс в легчайшем весе, в то время как я спустилась в минимальный дивизион. Я считаю, что бой между бывшими чемпионками UFC станет интересным зрелищем для фанатов».
Напомним, на турнире UFC Fight Night 198 Тейт единогласным решением судей проиграла Кетлен Виейре.
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