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Стронгмен. Чемпионат Украины. 95кг

Аспиналл быстро остановил Волкова на UFC Fight Night 204

Британец победил российского ветерана самбишеном в первом раунде
MMA
20 марта 09:50
Аспиналл быстро остановил Волкова на UFC Fight Night 204
Фото: Getty Images

Британский проспект тяжелого веса UFC Том Аспиналл (12-2) одержал первую большую победу в промоушене, не оставив шансов российскому ветерану Александру Волкову (34-10) в главном событии турнира UFC Fight Night 204, который проходил на O2 Arena в Лондоне.

Аспиналл сблизился с Волковым благодаря трехударной комбинации с рук, провел тэйкдаун и хорошенько наподдал на покрытии локтями. Волков сумел вернуться в стойку, но лишь для того, чтобы Том записал на счет второй тэйкдаун.

На этот раз британец провел болевой на левую руку россиянина, заставив Александра сдаться. Убедительная победа Аспиналла, благодаря которой британец ворвался в элиту тяжелого дивизиона.

Таким образом, Том Аспиналл победил Александра Волкова самбишеном в первом раунде.

Рене Тер Велде
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