Усман хочет побороться с Джошуа
Атлас: «Усман не сможет добиться большого успеха в боксе»
Специалист убежден, что у нигерийца нет будущего в этом виде спорта
07:40
Камару Усман / фото - UFC
Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал желание чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана (19-1) попробовать свои силы в боксе.
Атласа цитирует mmajunkie.usatoday.com:
«У Усмана потрясающая физическая форма, он очень силен. К тому же Камару отличный панчер. Теперь давайте подумаем, что произойдет, если он перейдет в бокс. Вы подберете ему соперника из второй лиги или даже парня, который является близким к элитному уровню, конечно нет. Усман будет драться на наивысшем уровне. Я не хочу никого расстраивать из его фанатов, но уверен, что он не сможет добиться большого успеха в боксе».
Камару Усман вызывал на поединок Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), на что Канело ответил резким отказом.
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