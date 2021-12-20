Джейк Пол обратился к главе UFC: «Я опозорил весь твой промоушен»
Багаутинов может вновь стать бойцом UFC
Россиянин намерен вернуться на Олимп
12:44
Али Багаутинов / Фото - UFCЭкс-претендент на титул UFC в наилегчайшем дивизионе Али Багаутинов (22-7) рассказал о карьерных планах.
«Сейчас есть цель – забрать пояс чемпиона, титул чемпиона мира. После этого уже видно будет. Если будут достойные предложения, то продолжу там драться. Если нет, то есть предложение от UFC, но я пока думаю. Пока есть контрактные обязательства, которые надо выполнить».
Напомним, на благотворительном шоу в Москве Багаутинов раздельным решением судей проиграл боксерский поединок экс-чемпиону мира Руслану Проводникову.
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