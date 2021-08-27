В UFC представили яркое промо следующего турнира: Барбоза – Чикадзе
Барбоза – о бое с Чикадзе: «Моя цель – пойти и повеселиться»
Бразильская звезда ММА не намерен прогнозировать исход предстоящего поединка
09:58
Эдсон Барбоза / Фото - ringside24Топовый бразильский полулегковес UFC Эдсон Барбоза (22-9) прокомментировал предстоящий поединок против грузина Гиги Чикадзе (13-2), с которым встретится в октагоне на турнире UFC on ESPN 30.
Цитирует Барбозу mmajunkie.usatoday.com.
«Когда мне предложили встретиться с Чикадзе, я знал, что это будет отличный бой. Также я знал, что наше противостояние привлечет фанатов, и они будут смотреть, как мы сражаемся. Поэтому у меня не было ни капли сомнения, что приму его. Моя цель – пойти и повеселиться. Я знаю, что если я выйду и полностью выложусь, то это будет очень увлекательное противостояние. Я никогда не делаю прогнозы и не говорю, что нокаутирую своего оппонента или что-то в этом роде. Потому что я всегда иду просто сражаться. У меня 25 боев в UFC и во всех я выкладывался полностью».
Напомним, что турнир UFC on ESPN 30 состоится 28 августа в Лас-Вегасе. Полный файткард ивента.
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