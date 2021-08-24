Стал известен полный файткард турнира UFC on ESPN 30: Барбоза – Чикадзе
Барбоза: «Все знают, что Чикадзе опасен, но я еще опаснее. Это будет настоящая война»
Бразильский легковес – о предстоящем поединке на турнире UFC on ESPN 30
08:21
Эдсон Барбоза / Фото - TwitterТоповый бразильский полулегковес UFC Эдсон Барбоза (22-9) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против грузинского бойца Гиги Чикадзе (13-2), с которым выйдет в октагон на турнире UFC on ESPN 30.
Цитирует Барбозу MMA News.
«Я честно, не верю в то, что Чикадзе сможет выстоять со мной все 25 минут. Я слишком тяжело бью и наношу много урона своим оппонентам. Я знаю, что он неплохой ударник. Но лучший ударник в ММА – это я. Все знают, что Чикадзе опасен, но я еще опаснее. Это будет настоящая война».
Напомним, что турнир UFC on ESPN 30 состоится 28 августа в Лас-Вегасе. Полный файткард ивента.
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