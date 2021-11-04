В Bare Knuckle FC анонсировали подписание Диего Санчеса
Bare Knuckle FC подписали бывшего топа UFC
Джимми Ривера дебютирует в кулачных боях
12:35
Джимми Ривера
Боец легчайшего веса UFC Джимми Ривера (23-5) подписал контракт с лигой кулачных боев Bare Knuckle FC. Об этом сообщил менеджер бойца Малки Кава.
В UFC Ривера проиграл 4 из 6 последних боев бойцам из топ-10. Ему удалось выиграть лишь у Джона Додсона и Коди Стаманна.
Напомним, ранее полусредневес Майк Перри подписал контракт с Bare Knuckle FC
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