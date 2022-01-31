Результаты турнира Bellator 273: Победы Бэйдера, Хендерсона и Корралеса
Bellator намерена сотрудничать с промоушеном Хабиба Eagle FC
Президент американской лиги готов к новым проектам
10:13
Bellator / Фото - TwitterНи для кого не секрет, что экс-чемпион UFC в легком дивизионе россиянин Хабиб Нурмагомедов является собственником ММА-организации Eagle FC. Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что намерен сотрудничать с развивающейся лигой. По словам американского функционера, он готов к совместным проектам.
Цитирует Кокера mmafighting.com.
«Нурмагомедов » уважаемый мастер боевых искусств. У нас с ним очень хорошие отношения и мы будем поддерживать их как сможем. При нашей последней встрече я сказал ему: «У нас свой бизнес, но, когда мы сможем поддержать вас, мы это сделаем». Пока что у нас нет общих проектов и никаких договоренностей».
Напомним, что Eagle FC 28 января провел свой дебютный турнир на территории США, главным событием которого стал поединок между Сергеем Харитоновым и Тайроном Спонгом.
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