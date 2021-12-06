Кевин Ли про – о контракте с промоушеном Хабиба: «Если деньги будут правильными, то мы поговорим»
Bellator не намерен подписывать контракт с Кевином Ли
Скотт Кокер назвал причину такому решению
13:00
Скотт Кокер / Фото - mmajunkie.usatoday.comПрезидент Bellator Скотт Кокер высказался относительно возможного заключения соглашения с экс-бойцом UFC Кевином Ли (18-7).
Цитирует американского функционера MMA Junkie.
«Сейчас у нас очень мало свободных мест. Мы полностью довольны нашим текущим ростером».
Напомним, что американский полусредневес выступал в UFC с 2014 года и за это время успел провести под эгидой данной организации 18 поединков, одержав 11 побед.
В своем крайнем поединке Кевин проиграл Дэниэлу Родригесу, а затем в октябре он провалил тест на амфетамин и был дисквалифицирован на полгода.
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