Бен Аскрен: «Хабиб никогда не дрался с борцами высокого уровня»

Бен Аскрен / Фото: ONE Championship

Бывший чемпион ONE Championship и Bellator в полусреднем весе и участник, участник Олимпийских игр в Пекине в вольной борьбе, американец Бен Аскрен рассказал middleeasy.com поддал сомнению высокий уровень борцовских навыков Хабиба Нурмагомедова.



К сожалению, Хабиб никогда не дрался с борцами высокого уровня. В реальности, я был разочарован борьбой Джастина Гэтжи в его последнем бою. Джастин имел значительные успехи, когда выступал в колледже, но в этом бою его борьба была на очень плохом уровне. Поэтому я хотел бы увидеть Нурмагомедова в бою с действительно высококлассным борцом. Будет интересно посмотреть, как он окажется в такой ситуации и справится с ней. Если бы мне сказали, что Хабиб хочет бороться с тобой, то я был бы на месте уже завтра».