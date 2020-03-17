Беринчик считает Амосова лучшим бойцом в MMA после Хабиба

Денис считает, что Ярославу нужно подтянуть ударку





Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Украинский боксер-легковес Денис Беринчик (14-0, 8 КО) в комментарии YouTube-каналу Большой Куш назвал лучшего бойца MMA, независимо от весовой категории.



«Думаю, что если Хабиба уберут из рейтинга pound-for-pound, то Амосов сейчас – первый номер. Парню еще есть над чем работать, у него, конечно, с ударочкой слабовато, но подтянет, как говорится. Есть над чем работать, и это хорошо. Есть ошибки, и над ними нужно работать. После этого будет рост».

Напомним, Амосов ранее рассказал как относится к тому, что его называют «Украинским Хабибом».

Отметим, что 21 марта Беринчик проведет поединок в Броварах против Хосе Санчеса.