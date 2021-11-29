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Бернс и Люке отказались от очного поединка. Вот что значит настоящая дружба

Бразильские полусредневесы будут искать себе новых оппонентов
MMA
10:53
Бернс и Люке отказались от очного поединка. Вот что значит настоящая дружба
Бернс и Люке / Фото - firstsportz
Два топовых бразильских полусредневеса UFC Гилберт Бернс (20-4) и Висенте Люке (21-7-1) отказались от предложения американской организации организовать им поединок.

Цитирует Бернса MMA Fighting.

«Из-за нашей дружбы этот поединок не состоится. Если бы не наши братские отношения, мы бы уже подрались. Второй номер против четвертого – если бы мы подрались, то победитель уже стал бы следующим претендентом. В UFC знали, что мы не хотим драться, и все равно попытались организовать этот бой, но мы оба отказались. Это единственный бой, от которого я отказался, то же самое может сказать и Люке. Я уже сказал UFC, что готов драться с любым, кроме него».


Ранее Люке бросил вызов британцу Леону Эдвардсу (18-3), заявив о своих намерениях сразиться за титул. 
Владимир Кириченко
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