Бернс не хочет драться с Чимаевым, пока тот 10-й в рейтинге

Гилберт Бернс / Фото: USA TODAY Sports

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе UFC Гилберт Бернс (20-4) в комментарии порталу MMA Fighting заявил, что не будет драться с Хамзатом Чимаевым (10-0) пока соперник находится на 10-м месте в рейтинге.



Я много раз просил бой с Нилом Магни, который находится где-то на девятом месте, но UFC не хотели мне давать этот поединок из-за рейтинга. Поэтому мне даже не предлагали Хамзата.

Касаемо Хамзата, то он действительно крутой. Он новичок, но хочет драться со мной. Мне нравится его стиль – он вызывает всех. Шумиха вокруг него продолжается, и это хорошо. Он отлично справляется с этим».