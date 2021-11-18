Джиу-джитсу против вольной борьбы? Бернс дал согласие на поединок с Чимаевым
Бернс не хочет драться с Чимаевым, пока тот 10-й в рейтинге
Гилберт считает, что Хамзату нужно побить кого-то из топ-6
17:15
Гилберт Бернс / Фото: USA TODAY Sports
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе UFC Гилберт Бернс (20-4) в комментарии порталу MMA Fighting
заявил, что не будет драться с Хамзатом Чимаевым (10-0) пока соперник находится на 10-м месте в рейтинге.
«Не собираюсь драться с ним, пока он на 10-м месте в рейтинге. Ему нужно подраться еще раз и победить кого-то из топ-5 или топ-6. Тогда я с ним подерусь.
Я много раз просил бой с Нилом Магни, который находится где-то на девятом месте, но UFC не хотели мне давать этот поединок из-за рейтинга. Поэтому мне даже не предлагали Хамзата.
Касаемо Хамзата, то он действительно крутой. Он новичок, но хочет драться со мной. Мне нравится его стиль – он вызывает всех. Шумиха вокруг него продолжается, и это хорошо. Он отлично справляется с этим».
Напомним, ранее сообщалось, что Чимаев и Бернс могут подраться в начале 2022 года.
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