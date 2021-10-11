Бернс раскритиковал Эдардса за отказ от боя с Масвидалем

Бразилец утверждает, что британец всегда выпрашивал этот поединок

Гилберт Бернс / фото - UFC

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе, бразилец Гилберт Бернс (19-4) раскритиковал британца Леона Эдвардса (19-3) за то, что тот отказывается провести поединок с американцем Хорхе Масвидалем (35-15). Бернс утверждает, что Эдвардс всегда выпрашивал этот бой, а когда появилась возможность встретиться с американцем в октагоне, британец отказался.

Бразильца цитирует портал bjpenn.com:

«Я считаю, что это хороший бой для Эдвардса. Давайте вспомним их предысторию. Хорхе несколько лет назад ударил Леона. Он нанес ему три удара. К тому же, с того времени Эдвардс постоянно просил об этом поединке. Теперь Хорхе говорит – да, а Леон отвечает – нет. Так в чем проблема? Эдвардс просто трус. Представьте, как я смогу прийти в Бразилии к своим друзьям и родным, моему тренеру и моим партнерам по команде, зная, что этот парень меня избил на улице, а я отказался с ним драться. Сейчас ему предлагают бой, а он отказывается от него. Так что Леон много болтает, а на самом деле оказался просто трусом».

Хорхе Масвидаль обвинил Леона Эдвардса в нежелании драться.