Масвидаль: «Хочу изменить жизнь Ковингтона, изменить структуру его лица»
Бернс: «Я вижу, как Масвидаль финиширует Ковингтона»
Бразилец поделился мнением относительно поединка между американцами
07:10
Гилберт Бернс / фото - ESPN
Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс (20-4) поделился мнением относительно поединка между американцами Колби Ковингтоном (16-3) и Хорхе Масвидалем (35-15).
Бернса цитирует портал bjpenn.com:
«Если честно, тяжело предсказать победителя в этом противостоянии. Все думают, что Колби легко победит благодаря тейкдаунам, но я так не считаю. Даже больше скажу, что совершенно не согласен с таким утверждением. Масвидаль знает, насколько важен этот бой для него. Это будет третий проигрыш подряд, если все пойдет не по его сценарию. Так что Хорхе усердно работает. Я знаю, что он трудится, потому что разговаривал с несколькими его товарищами по команде.
Я думаю, что Масвидаль способен расстроить Колби. Он может работать по корпусу, а потом добиться успеха в поздних раундах. Честно говоря, я вижу, как Масвидаль финиширует Ковингтона. Это будет очень интересный бой».
Поединок Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля возглавит турнир UFC 272.