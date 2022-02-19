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Бернс: «Я вижу, как Масвидаль финиширует Ковингтона»

Бразилец поделился мнением относительно поединка между американцами
MMA
07:10
Бернс: «Я вижу, как Масвидаль финиширует Ковингтона»
Гилберт Бернс / фото - ESPN

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бернс (20-4) поделился мнением относительно поединка между американцами Колби Ковингтоном (16-3) и Хорхе Масвидалем (35-15).

Бернса цитирует портал bjpenn.com:

«Если честно, тяжело предсказать победителя в этом противостоянии. Все думают, что Колби легко победит благодаря тейкдаунам, но я так не считаю. Даже больше скажу, что совершенно не согласен с таким утверждением. Масвидаль знает, насколько важен этот бой для него. Это будет третий проигрыш подряд, если все пойдет не по его сценарию. Так что Хорхе усердно работает. Я знаю, что он трудится, потому что разговаривал с несколькими его товарищами по команде.

Я думаю, что Масвидаль способен расстроить Колби. Он может работать по корпусу, а потом добиться успеха в поздних раундах. Честно говоря, я вижу, как Масвидаль финиширует Ковингтона. Это будет очень интересный бой».

Поединок Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля возглавит турнир UFC 272.

Рене Тер Велде
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Гилберт Бернс Хорхе Масвидаль Колби Ковингтон

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