Бесконтактный бой? Боец на голых кулаках рухнул на пол через 10 секунд после удара

Нокаут случился в лиге, где дрался Беринчик

Малыш и Савенко / фото - скриншот

В лиге кулачных боев Mahatch случился удивительный нокаут.

В поединке между Анатолием Савенко и Анатолием Малышом бойцы обменялись серией страшных ударов. После них соперники разошлись, а спустя секунд 10 Малыш упал на пол, как подкошенный.

После того, как боец пришел в себя он проанализировал свое поражение.

«Чувствую себя хорошо. Не понял, если честно, что произошло. В глазах потемнело — упал. Просто на минуту свет выключился. Не от удара. Точно не от удара... Не помню».

Недавно стало известно, при каких условиях еще 1 бой на голых кулаках может провести Денис Беринчик (13-0, 8 КО)