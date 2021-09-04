18-летняя боксер скончалась через 5 дней после нокаута
Бесконтактный бой? Боец на голых кулаках рухнул на пол через 10 секунд после удара
Нокаут случился в лиге, где дрался Беринчик
3 сентября 18:42
Малыш и Савенко / фото - скриншот
В лиге кулачных боев Mahatch случился удивительный нокаут.
В поединке между Анатолием Савенко и Анатолием Малышом бойцы обменялись серией страшных ударов. После них соперники разошлись, а спустя секунд 10 Малыш упал на пол, как подкошенный.
crazy knockout in Ukraine #mahatch #bareknuckle pic.twitter.com/Z7zgK1acBB— Matysek (@Matysek88) September 2, 2021
После того, как боец пришел в себя он проанализировал свое поражение.
«Чувствую себя хорошо. Не понял, если честно, что произошло. В глазах потемнело — упал. Просто на минуту свет выключился. Не от удара. Точно не от удара... Не помню».
Недавно стало известно, при каких условиях еще 1 бой на голых кулаках может провести Денис Беринчик (13-0, 8 КО)