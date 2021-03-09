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Футбол
Водное поло
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Биатлон
Футзал
Olympics
Футбол
Украинская Премьер-лига
Сборная Украины
Лига наций
Кубок Украины
Первая лига
Украинские легионеры
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Германия
Италия
Франция
ЕВРО-2020
В Европе
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Футбол онлайн
Новости
«Барселона» не смогла сотворить камбэк с ПСЖ и покинула турнир
10 марта 23:56
Лига чемпионов. ПСЖ сыграл вничью с «Барселоной». Как это было
10 марта 23:55
Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг». Как это было
10 марта 23:50
«Ливерпуль» уверенно обыграл «Лейпциг» и во втором матче, выйдя в 1/4 финала
10 марта 23:49
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Футбольное видео
Лев уйдет из сборной Германии
10 марта 09:28
Рома - Дженоа 1:0
08 марта 11:49
Южноамериканские сборные сыграют в Европе
06 марта 19:21
Ювентус - Специя 3:0
04 марта 09:56
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Любительский бокс
Новости
Усик почитал книгу своему «другу» – чемпионскому поясу WBC
10 марта 22:27
Бенавидес уложился в вес за сутки до взвешивания
10 марта 22:20
Альберто Мачадо подерется с новым соперником 18 марта
10 марта 21:15
Валлин дал прогноз на бой Фьюри и Джошуа
10 марта 20:15
Видео
Бойцовский клуб о Джервонте Дэвисе
05 марта 13:14
Хоккей
УХЛ
Сборная Украины
Наши за рубежом
Лига чемпионов
НХЛ
КХЛ
В Европе
В мире
чемпионат мира DIB
чемпионат мира-2021
МЧМ-2021
Новости
Московское «Динамо» победило «Северсталь», «Авангард» одержал победу над «Автомобилистом»
10 марта 22:55
Шайба Тунхузина в овертайме принесла победу «Донбассу» над «Мариуполем»
10 марта 21:50
«Сокол» в овертайме дожал «Ледяных Волков» и выбил их из гонки за плей-офф
10 марта 20:35
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
10 марта 19:23
Видео
Шахрайчук и Годынюк получили работу
09 марта 18:56
Донбасс выиграл регулярку УХЛ
09 марта 18:49
Как Сокол живет на АТЭКе
09 марта 18:42
Ледниковый период от 9.03.2021
09 марта 17:56
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Новости
Стал известен состав сборной Украины на спринт следующего этапа Кубка мира
10 марта 22:47
Блашко: «Сезон 2021 уже можно назвать хорошим»
10 марта 17:18
Петренко финишировала девятой в индивидуальной гонке Кубка IBU
10 марта 16:55
Лучший из украинцев стал лишь 40-м в индивидуальной гонке Кубка IBU
10 марта 13:28
Видео
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Украинские легионеры
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ЕвроБаскет-2015
Новости
Пирс: «Блэйк Гриффин не станет решающим фактором для «Нетс»
10 марта 19:00
Келлерман: «Карри может выиграть конкурс трехочковых, не вопрос. Но способен ли он бросать так же в финале?»
10 марта 16:40
Ягупова указом Президента Украины награждена орденом княгини Ольги III степени
10 марта 13:16
Джонсон вколотил лучший постер-данк сезона, Кеффи «оставил в дураках» игроков «Тернополя» в топ-10 моментов недели
10 марта 12:59
Видео
Матч всех звезд НБА
09 марта 10:28
Шакил О'Нил в реслинге
05 марта 12:00
Газоль будет играть в Барселоне
24 февраля 15:28
Отбор на Евробаскет-2022. Венгрия – Украина 63:97
22 февраля 22:28
Теннис
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Grand Slam
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Новости
Федерер – о первом матче после операций: «В моем возрасте возвращаться не очень просто, но оно того стоило»
10 марта 22:40
Федерер обыграл Эванса в своем первом матче за год на турнире в Дохе
10 марта 21:35
Молчанов и Стаховский прошли в парный четвертьфинал турнира в Биелле
10 марта 19:55
Тим не без проблем одолел Карацева на турнире в Дохе
10 марта 18:08
Видео
Свитолина проиграла Кузнецовой
10 марта 09:21
Матч-пойнт
09 марта 18:28
Единоборства
ММА
Кикбоксинг
Каратэ
Самбо
Новости
Кормье обратился с советом к Стерлингу: «Не суйся в интернет, бро!»
10 марта 22:00
Терлюга, Горуна и еще 23 представителя Украины примут участие в турнире в Стамбуле
10 марта 17:54
Стерлинг после матча-реванша с Яном готов провести бой с Сехудо
10 марта 17:40
Емельяненко-старший – о реванше с Вердумом: «Это болтовня для привлечения внимания»
10 марта 17:38
Видео
Бойцовский клуб. Клип!
05 марта 13:00
Жесткий нокаут в ММА
23 февраля 11:28
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Формула-1
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Автоспорт
Мотоспорт
Новости
Бинотто – о болиде 2021 года: «Мы переработали аэродинамику, а также создали полностью новую силовую установку»
10 марта 20:55
Марко: «Новый двигатель Honda должен позволить нам выйти на один уровень с Mercedes»
10 марта 18:20
Сайнс – о подиумах Ferrari в 2021-м: «Вопрос на миллион»
10 марта 16:00
Ferrari представила болид с необычным сочетанием цветов на сезон 2021
10 марта 15:36
Видео
Календарь сезона Формулы-1
05 марта 22:35
Новый болид Mercedes
02 марта 20:21
Неудача Себастьяна Ожье
28 февраля 14:42
Болид Alfa Romeo на 2021 год
23 февраля 11:35
Летние
Борьба
Велоспорт
Волейбол
Гандбол
Гимнастика
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Дзюдо
Легкая атлетика
Настольный теннис
Плавание
Водное поло
Прыжки в воду
Пулевая стрельба
Стрельба из лука
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Триатлон
Тхеквондо
Тяжелая атлетика
Фехтование
Художественная гимнастика
Новости
Сборная Украины добилась первой победы в квалификации на Евро-2022
10 марта 19:10
Жук: «С таким настроем, который я вижу в команде, ничто не помешает нам добиться необходимого результата»
10 марта 17:05
Плотницкого признали лучшим игроком четвертьфиналов Лиги чемпионов
10 марта 16:47
Украинская легкоатлетка Яремчук получила итальянское гражданство
10 марта 14:40
Видео
81 метр в ледяной воде!
24 февраля 15:35
COVID-19 лишил майки лидера
22 февраля 22:21
Olympics
Минск-2019
Неаполь-2019
Токио-2020
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Рио-де-Жанейро-2016
Сочи-2014
Баку-2015
Олимпийское движение
Новости
Бах остался на посту президента Международного олимпийского комитета
10 марта 18:44
Сегодня Баха единогласно переизберут на следующий срок
10 марта 09:20
В Беларуси раскритиковали решение МОК не признавать сына Лукашенко главой НОК
09 марта 23:02
На Олимпийские игры в Токио не пустят иностранных болельщиков
09 марта 17:52
Видео
Болельщики и ОИ-2021
04 марта 09:49
Украинских олимпийцев вакцинируют?
02 марта 20:56
Зимние
Фристайл
Фигурное катание
Лыжные гонки
Скелетон
Санный спорт
Сноубординг
Прыжки с трамплина
Лыжное двоеборье
Горные лыжи
Конькобежный спорт
Шорт-трек
Новости
Украинец Котовский занял рекордное 6-е место на чемпионате мира по фристайлу
10 марта 15:58
Испытательный срок Большунова распространится и на следующий сезон
09 марта 16:46
У Клэбо забрали золото чемпионата мира из-за столкновения со скандальным россиянином
07 марта 17:34
Загадки Шымбулака. Превью чемпионата мира в Казахстане
06 марта 17:57
Видео
Невероятный Микаэль Кингсбери!
09 марта 10:35
Большунову снова не повезло
08 марта 11:56
Лыжи и горные лыжи
06 марта 19:28
Это ски-кросс!
28 февраля 14:49
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Мини-футбол
Пляжный футбол
Новости
Одного из лучших игроков Overwatch обвинили в сексуальном насилии
10 марта 12:59
Вячеслав Реуцкий: «Команда «GRIFFIN» была, есть, и надеюсь, будет ещё очень долго»
10 марта 09:34
Госбюджет пополнился на 108 млн гривен – «Париматч» оплатили лицензию
09 марта 17:27
Не пропустите главный игорный ивент страны – выставку Ukrainian Gaming Week 2021!
09 марта 14:58
Видео
Охотники на гигантских лобстеров
09 марта 18:35
Двойник
09 марта 18:21
Честь дракона
09 марта 18:14
Дикий гаджет
09 марта 18:07
x-files
Футбол
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Баскетбол
Бокс
Биатлон
Футзал
Olympics
Новости
«Рейнджерс» убрали Панарина из состава и платежной ведомости. Пахнет жаренным
10 марта 17:12
Вальдес хочет боя с Ломаченко. Может украинцу лучше оставить Лопеса в прошлом и опуститься в весе?
10 марта 15:22
Лопес сравнивает себя с Мейвезером, но ему до него, как до Луны. Американца ждет оглушительный провал
10 марта 15:16
Холанд – это тот, благодаря кому миллионы полюбят футбол. Как он ответил вратарю «Севильи» – шик
10 марта 12:42
Видео
Как Сокол живет на АТЭКе
09 марта 18:42
Шакил О'Нил в реслинге
05 марта 12:00
Интервью с Игорем Мережко
02 марта 20:49
Отцы и дети в УХЛ
02 марта 20:42
Фото
Украина разгромила Венгрию
22 февраля 23:52
Тренировка биатлонистов накануне чемпионата мира-2021
10 февраля 10:11
Прогнозы
матч-центр
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7
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Завтра
31
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Вчера
81
7
Сейчас
2
0
Сегодня
60
5
Завтра
31
4
Вчера не было матчей
Вчера не было важных матчей
Футбол
Лига чемпионов UEFA 20/21
22:00
Ливерпуль - РБ Лейпциг
Окончен
2:0
Окончен
22:00
ПСЖ - Барселона
Окончен
1:1
Окончен
22:00
Ливерпуль - РБ Лейпциг
Окончен
2:0
Окончен
22:00
ПСЖ - Барселона
Окончен
1:1
Окончен
Премьер-Лига (Англия) 20/21
20:00
Манчестер Сити - Саутгемптон
Окончен
5:2
Окончен
20:00
Манчестер Сити - Саутгемптон
Окончен
5:2
Окончен
Лига 1 (Франция) 20/21
20:00
Марсель - Ренн
Окончен
1:0
Окончен
Бундеслига (Германия) 20/21
19:30
Арминия - Вердер
Окончен
0:2
Окончен
Примерa (Испания) 20/21
20:00
Атлетико - Атлетик
Окончен
2:1
Окончен
20:00
Атлетико - Атлетик
Окончен
2:1
Окончен
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00
Металлург Мг - Барыс
Окончен
5:1
Окончен
18:30
Динамо Мск - Северсталь
Окончен
4:3
Окончен
18:30
Авангард - Автомобилист
Окончен
3:1
Окончен
18:30
СКА - Динамо Мн
Окончен
4:3
Окончен
НХЛ 20/21
01:00
Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Рейнджерс
Окончен
4:2
Окончен
02:00
Коламбус Блу Джекетс - Флорида Пантерс
Окончен
2:4
Окончен
02:00
Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс
Окончен
2:1
Окончен
02:00
Филадельфия Флайерс - Баффало Сэйбрс
Окончен
5:4
Окончен
02:00
Торонто Мейпл Лифс - Виннипег Джетс
Окончен
3:4
Окончен
02:00
Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз
Окончен
5:4
Окончен
02:00
Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс
Окончен
3:2
Окончен
02:30
Детройт Ред Уингс - Тампа-Бэй Лайтнинг
Окончен
3:4
Окончен
03:30
Даллас Старз - Чикаго Блэкхокс
Окончен
6:1
Окончен
УХЛ 20/21
18:00
Ледяные Волки - Сокол
Окончен
1:2
Окончен
19:30
Донбасс - Мариуполь
Окончен
1:0
Окончен
18:00
Ледяные Волки - Сокол
Окончен
1:2
Окончен
19:30
Донбасс - Мариуполь
Окончен
1:0
Окончен
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30
Андрей Рублёв - Ришар Гаске
Окончен
1:0
Окончен
14:45
Васек Поспишил - Denis Shapovalov
Окончен
0:2
Окончен
15:00
Доминик Тим - Аслан Карацев
Окончен
2:1
Окончен
15:00
Александр Бублик - Роберто Баутиста-Агут
Окончен
0:2
Окончен
16:25
Дэвид Гоффин - Тэйлор Гэрри Фритц
Окончен
1:2
Окончен
16:50
Малек Жазири - Николай Басилашвили
Окончен
0:2
Окончен
17:10
Даниэль Эванс - Роджер Федерер
Окончен
1:2
Окончен
19:55
Мартон Фускович - Lloyd Harris
Окончен
2:1
Окончен
15:00
Доминик Тим - Аслан Карацев
Окончен
2:1
Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30
Кабал Х С / Фарах Р - Nielsen F / Puetz T
Окончен
1:0
Окончен
13:30
Daniell M / Oswald P - Джон Мильман / Вега Хернандез Д
Окончен
2:0
Окончен
18:25
Chardy J / Martin F - Мектич Н / Павич М
Окончен
2:0
Окончен
19:20
Карацев А / Рублёв А - Марсело Мело / Жан-Жюльен Рожер
Окончен
2:0
Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
12:45
Янник Ханфманн - Егор Герасимов
Окончен
0:2
Окончен
14:30
Камерон Норри - Констант Лестьенн
Окончен
2:1
Окончен
14:30
Мэтью Эбден - Эмиль Руусувуори
Окончен
2:0
Окончен
17:10
Карен Хачанов - Маккензи Макдональд
Окончен
2:0
Окончен
19:20
Hugo Gaston - Jannik Sinner
Окончен
0:2
Окончен
20:45
Жо-Вильфрид Тсонга - Уго Умбер
Окончен
0:2
Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:45
Рейес-Варела М / Ромболи Ф - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши
Окончен
0:2
Окончен
16:00
Раджа П / Вайссборн Т - Lammons N / Withrow J
Окончен
0:2
Окончен
17:30
Tsitsipas P / Tsitsipas S - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х
Окончен
0:2
Окончен
18:45
Эбден М / Рейд М - Голубев А / Нис Х
Окончен
2:0
Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30
Гонсало Лама - Хуан Мануэл Серундоло
Окончен
0:2
Окончен
16:00
Педро Соуза - Ласло Дйере
Окончен
1:2
Окончен
18:40
Фрэнсис Тиафо - Факундо Баньис
Окончен
0:2
Окончен
21:10
Федерико Дельбонис - Андрей Мартин
Окончен
2:0
Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
16:00
Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Карбалле Баэна Р / Фредерико Кориа
Окончен
2:0
Окончен
17:20
Барриос Вера М / Табило А - Krajicek A / Skugor F
Окончен
2:0
Окончен
18:40
Ариэль Бехар / Эскобар Г - Demoliner M / Gonzalez S
Окончен
0:2
Окончен
20:20
Марач О / Мартинез Л - Андре Горанссон / Оливейра Г
Окончен
0:2
Окончен
22:00
Симон Болели / Максимо Гонсалез - Томислав Бркич / Качич Н
Окончен
2:0
Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:15
Болсова Задойнов А / Данка Ковинич - Ходзуми Э / Като М
Окончен
2:1
Окончен
04:05
Фернандес Л / Заразуа Р - Перес Э / Шарма А
Окончен
1:2
Окончен
05:15
Юван К / Калинская А - Dolehide C / King V
Окончен
0:2
Окончен
07:55
Krawczyk D / Olmos G - Bara I / Jakupovic D
Окончен
2:0
Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
10:00
Джессика Пегула - Каролина Плишкова
Окончен
2:0
Окончен
10:00
Светлана Кузнецова - Барбора Крейчикова
Окончен
0:2
Окончен
11:10
Анетт Контавейт - Арина Соболенко
Окончен
0:2
Окончен
11:30
Анастасия Потапова - Белинда Бенчич
Окончен
2:1
Окончен
12:30
Каролин Гарсиа - Элисе Мертенс
Окончен
0:2
Окончен
14:05
Cori Gauff - Тереза Мартинкова
Окончен
2:0
Окончен
17:00
Ига Святек - Гарбин Мугуруса
Окончен
0:2
Окончен
18:25
Жил Белен Тейхманн - Онс Ябеур
Окончен
2:0
Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
10:00
Меличар Н / Шуурс Д - Bertens K / Pattinama Kerkhove L
Окончен
2:0
Окончен
10:00
Зигемунд Л / Вера Звонарева - Kichenok L / Ostapenko J
Окончен
1:2
Окончен
11:15
Klepac A / Mirza S - Carter H / Stefani L
Окончен
0:2
Окончен
11:45
Ксю Ю / Янг Ж - Аойама Ш / Шибахара Е
Окончен
2:0
Окончен
13:30
Киченок Н / Ралука Иоана Олару - Крейчикова Б / Синякова К
Окончен
1:2
Окончен
13:45
Babos T / Kudermetova V - Ка. Плискова/ Кр. Плискова
Окончен
2:0
Окончен
15:45
Мертенс Э / Соболенко А - Mattek-Sands B / Pegula J
Окончен
1:2
Окончен
16:00
Niculescu M / Potapova A - Гуарачи А / Юрак Д
Окончен
0:1
Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
00:35
Leylah Annie Fernandez - Анна Калинская
Окончен
2:1
Окончен
03:00
Эжени Бушар - Кэролайн Долехайд
Окончен
2:1
Окончен
05:00
Надя Подорошка - Джулиана Олмос
Окончен
2:1
Окончен
07:35
Кэти Макнейли - Katie Volynets
Окончен
2:1
Окончен
22:00
Лорен Дэвис - Данка Ковинич
Окончен
2:0
Окончен
22:00
Михаэла Бузарнеску - Мари Боузкова
Окончен
0:2
Окончен
23:00
Леони Кунг - Сара Соррибес Тормо
Окончен
0:2
Окончен
23:35
Эжени Бушар - Kaja Juvan
Окончен
2:0
Окончен
23:40
Leylah Annie Fernandez - Астра Шарма
Окончен
0:2
Окончен
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Сейчас нет важных матчей
Теннис
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30
Holger Vitus Nodskov Rune - Бенуа Пер
2-й сет
1:0
2-й сет
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
01:05
Надя Подорошка - Elisabetta Cocciaretto
1-й сет
0:0
1-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Футбол
Лига Европы UEFA 20/21
19:55
Динамо - Вильярреал
Запланирован
-:-
Запланирован
19:55
Славия Прага - Глазго Рейнджерс
Запланирован
-:-
Запланирован
19:55
Манчестер Юнайтед - Милан
Запланирован
-:-
Запланирован
19:55
Аякс - Янг Бойз
Запланирован
-:-
Запланирован
22:00
Тоттенхэм - Динамо Загреб
Запланирован
-:-
Запланирован
22:00
Гранада - Мольде
Запланирован
-:-
Запланирован
22:00
Рома - Шахтер
Запланирован
-:-
Запланирован
22:00
Олимпиакос - Арсенал
Запланирован
-:-
Запланирован
22:00
Динамо Загреб - Тоттенхэм
Перенесен
:
Перенесен
Хоккей
КХЛ 20/21
16:00
Салават Юлаев - Трактор
Запланирован
-:-
Запланирован
НХЛ 20/21
02:00
Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс
Запланирован
-:-
Запланирован
03:00
Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс
Запланирован
-:-
Запланирован
04:00
Колорадо Эвеланш - Аризона Койотис
Запланирован
-:-
Запланирован
04:30
Анахайм Дакс - Лос-Анджелес Кингс
Запланирован
-:-
Запланирован
06:00
Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс
Запланирован
-:-
Запланирован
УХЛ 20/21
18:00
Белый Барс - Кременчуг
Запланирован
-:-
Запланирован
19:30
Краматорск - Днепр
Запланирован
-:-
Запланирован
18:00
Белый Барс - Кременчуг
Запланирован
-:-
Запланирован
19:30
Краматорск - Днепр
Запланирован
-:-
Запланирован
Баскетбол
НБА 20/21
03:00
Мемфис Гриззлис - Вашингтон Уизардз
Запланирован
-:-
Запланирован
03:30
Даллас Маверикс - Сан-Антонио Сперс
Запланирован
-:-
Запланирован
Суперлига 20/21
18:30
БК Тернополь - Будивельник
Запланирован
-:-
Запланирован
19:00
Днепр - Прометей
Запланирован
-:-
Запланирован
19:30
Харьковские Соколы - БК Запорожье
Запланирован
-:-
Запланирован
18:30
БК Тернополь - Будивельник
Запланирован
-:-
Запланирован
19:00
Днепр - Прометей
Запланирован
-:-
Запланирован
19:30
Харьковские Соколы - БК Запорожье
Запланирован
-:-
Запланирован
Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30
Тэйлор Гэрри Фритц - Denis Shapovalov
Запланирован
-:-
Запланирован
14:50
Андрей Рублёв - Мартон Фускович
Запланирован
-:-
Запланирован
17:00
Николай Басилашвили - Роджер Федерер
Запланирован
-:-
Запланирован
18:20
Доминик Тим - Роберто Баутиста-Агут
Запланирован
-:-
Запланирован
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30
Кабал Х С / Фарах Р - Daniell M / Oswald P
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Карацев А / Рублёв А - Chardy J / Martin F
Запланирован
-:-
Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France)
14:30
Пьерр Хьюз Херберт - Камерон Норри
Запланирован
-:-
Запланирован
15:50
Alejandro Davidovich Fokina - Артур Риндеркнеч
Запланирован
-:-
Запланирован
18:30
Даниил Медведев - Егор Герасимов
Запланирован
-:-
Запланирован
19:50
Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас
Запланирован
-:-
Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:30
Lammons N / Withrow J - Люк Бамбридж / Доминик Инглот
Запланирован
-:-
Запланирован
15:30
Арендс С / Пел Д - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши
Запланирован
-:-
Запланирован
16:50
Скупски К / Скупски Н - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х
Запланирован
-:-
Запланирован
18:10
Давидович Фокина А / Марк Лопез - Эбден М / Рейд М
Запланирован
-:-
Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30
Holger Vitus Nodskov Rune - Бенуа Пер
2-й сет
1:0
2-й сет
15:00
Факундо Баньис - Ласло Дйере
Запланирован
-:-
Запланирован
16:00
Пабло Андухар - Даниел Элахи Галан Риверос
Запланирован
-:-
Запланирован
18:30
Хуан Мануэл Серундоло - Роберто Карбалле Баэна
Запланирован
-:-
Запланирован
19:50
Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио - Фредерико Кориа
Запланирован
-:-
Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
15:00
Андре Горанссон / Оливейра Г - Барриос Вера М / Табило А
Запланирован
-:-
Запланирован
17:00
Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Jarry N / Mayer L
Запланирован
-:-
Запланирован
18:20
Delbonis F / Munar J - Demoliner M / Gonzalez S
Запланирован
-:-
Запланирован
19:40
Симон Болели / Максимо Гонсалез - Arneodo R / Paire B
Запланирован
-:-
Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:30
Боушар Е / Вандевеге К - Kania-Chodun P / Raina A
Запланирован
-:-
Запланирован
01:35
Buzarnescu M / Friedsam A-L - Болсова Задойнов А / Данка Ковинич
Запланирован
-:-
Запланирован
02:50
Krawczyk D / Olmos G - Надя Подорошка / Соррибес Тормо С
Запланирован
-:-
Запланирован
18:00
Санчес М / Фанни Столлар - Dolehide C / King V
Запланирован
-:-
Запланирован
WTA 2021 (Dubai, UAE)
12:00
Барбора Крейчикова - Анастасия Потапова
Запланирован
-:-
Запланирован
13:15
Элисе Мертенс - Джессика Пегула
Запланирован
-:-
Запланирован
17:00
Гарбин Мугуруса - Арина Соболенко
Запланирован
-:-
Запланирован
18:15
Жил Белен Тейхманн - Cori Gauff
Запланирован
-:-
Запланирован