Райан Бэйдер нокаутирован Кори Андерсоном. Как это было
Бэйдер: «Не такого результата мы ждали»
Райан ранее проиграл Кори Андерсону
14:40
Райан Бэйдер / Фото: Инстаграм
Чемпион Bellator Райан Бэйдер (28-7) в Instagram прокомментировал поражение техническим нокаутом от Кори Андерсона (16-5).
«Такая игра, в которую мы ввязались… Не такого результата мы ждали, но в Аризоне я действительно почувствовал любовь фанатов! Спасибо за то, что всегда меня поддерживаете».
Напомним, ранее Андерсон рассказал как сложно ему было нокаутировать Бэйдера, который является его другом.
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