Бэйдер в тяжелом поединке выиграл у Молдавского

Райан и Валентин показали схватку по борьбе

Райан Бэйдер / Фото: USATODAY.COM

На турнире Bellator 273 чемпион тяжелого веса американец Райан Бэйдер (29-7) выиграл единогласным решением судей у россиянина Валентина Молдавского (11-2).



В первом раунде Бэйдеру удалось своим ударом сбить Молдавского с ног, после чего он попытался добить россиянина и не смог.

Затем поединок превратился в схватку по борьбе, где больше контроля было за россиянином, но более активно работал Бэйдер. Райан несколько раз пытался закрыть удушающий прием, из которых Молдавский выбрался.

По итогам поединка судьи отдали победу Бэйдеру: 48:47, 48:47, 48:47.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции.