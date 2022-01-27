Стал известен файткард турнира Bellator 273: Молдавский – Бэйдер
Бэйдер высказался по поводу предстоящего титульного боя с Молдавским на турнире Bellator 273
Чемпион лиги уверен в своем мастерстве
10:42
Райан Бэйдер / Фото - thescrap.coЧемпион Bellator в тяжелом дивизионе американец Райан Бэйдер (28-7) поделился мнением относительно своего будущего соперника, временного обладателя титула россиянина Валентина Молдавского (11-1).
Цитирует Бэйдера fightmag.com.au.
«Я сам обладатель черного пояса. Валентин отличный самбист. Я видел несколько его боев, когда он лежал на спине в партере. Обычно он выжидает момент, чтобы взорваться. У меня было много боев в моей карьере с парнями, которые считались лучшими борцами в мире. Так что меня не волнует, по какому сценарию пойдет наш поединок. Мой соперник хорош везде и на земле и на ногах, но у него есть недостатки, которыми я могу воспользоваться. Для меня очень важно защитить свой титул. Я два года хотел провести бой в тяжелом весе. Молдавский – временный чемпион и является перспективным бойцом. Я уже давно наблюдаю за ним».
Напомним, Бэйдер и Молдавский проведут поединок 29 января на арене Footprint Center в Финиксе, штат Аризона, США в главном событии турнира Bellator 273.
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