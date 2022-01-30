Глава UFC высказался о решениях судей в боях Бэйдер – Молдавский, Хендерсон – Мамедов
Бэйдер: «Я нанес Молдавскому больше урона»
Райан отметил, что бой оказался близким
15:27
Райан Бэйдер / Фото: mmajunkie.usatoday.com
Чемпион Bellator в тяжелом весе американец Райан Бэйдер
(29-7) высказался о своей победе над россиянином Валентином Молдавским (11-2).
«Бой оказался очень близким. Думаю, что я нанес больше урона, даже, если говорить о третьем раунде. В пятом раунде мой соперник просто держался, когда я бил его локтями. Я знал, что поединок близкий, но что есть, то есть.
Я чувствовал себя хорошо все пять раундов. Валентин оказался намного сильнее, чем я рассчитывал. Мы много работали над тем, чтобы устранить его сильные качества, но у него было другое мнение.
В начале поединка я смог его потрясти, но знал, что мне нужно подбирать свои удары. В течение всего поединка я нанес больше урона и впервые в жизни надеялся, что судьи оценивают удары, а не борьбу».
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