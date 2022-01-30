Бэйдер: «Я нанес Молдавскому больше урона»

Райан Бэйдер / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Чемпион Bellator в тяжелом весе американец Райан Бэйдер (29-7) высказался о своей победе над россиянином Валентином Молдавским (11-2).



Я чувствовал себя хорошо все пять раундов. Валентин оказался намного сильнее, чем я рассчитывал. Мы много работали над тем, чтобы устранить его сильные качества, но у него было другое мнение.

В начале поединка я смог его потрясти, но знал, что мне нужно подбирать свои удары. В течение всего поединка я нанес больше урона и впервые в жизни надеялся, что судьи оценивают удары, а не борьбу».