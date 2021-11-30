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Биспинг: «Чимаев – ранняя копия Конора Макгрегора»
Британец уверен, что швед станет суперзвездой
08:58
Майкл Биспинг / Фото: UFC
Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг уверен, что швед Хамзат Чимаев станет будущей суперзвездой. Слова эксперта приводит портал mmanews.com.
«Я ранее чуть сомневался в Чимаеве. Думал: «Хорошо, он побил Макки и Филлипса». Никакого не уважения к этим парням, но они хорошо подходили ему по стилю. Затем он уничтожил Мершарта и я подумал: «Эх, Джеральд, что ж ты застыл как вкопанный». Но потом он разобрался с Джинлиангом, которого я считаю действительно крутым парнем.
Все это выглядело очень легко и уверенно. Мне неприятно об этом говорить, но Чимаев – ранняя копия Конора Макгрегора. Это действительно так. Он будущая суперзвезда».
Напомним, ранее у Макгрегора нашли соперника для Чимаева.
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