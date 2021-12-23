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Биспинг: «Если бы не Адесанья, Веттори стал бы чемпионом»
Майкл считает итальянца №2 в дивизионе
20:36
Майкл Биспинг / Фото: UFC.com
Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг
заявил, что итальянец Марвин Веттори (18-5) является вторым по силе бойцом среднего веса после чемпиона Исраэля Адесаньи (21-1). Слова Биспинга приводит портал bjpenn.com.
«Если бы не Адесанья, Веттори стал бы чемпионом. На мой взгляд, это второй боец в среднем весе. Марвин – мой друг, и он потрясающий человек, а то, как он дрался с Костой – это сенсационно.
Я комментировал тот бой и Веттори в нем победил по делу, но Пауло тоже нанес много хороших ударов. Марвин, несмотря на силу, с которой бьет Коста, съел каждый из них».
Напомним, ранее Веттори дерзко бросил вызов на бой Джейку Полу.
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