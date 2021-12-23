Биспинг: «Если бы не Адесанья, Веттори стал бы чемпионом»

Майкл Биспинг / Фото: UFC.com

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг заявил, что итальянец Марвин Веттори (18-5) является вторым по силе бойцом среднего веса после чемпиона Исраэля Адесаньи (21-1). Слова Биспинга приводит портал bjpenn.com.



Я комментировал тот бой и Веттори в нем победил по делу, но Пауло тоже нанес много хороших ударов. Марвин, несмотря на силу, с которой бьет Коста, съел каждый из них».