Стали известны сроки возвращения Макгрегора в октагон
Биспинг: «Макгрегор может вернуться и нокаутировать Чарльза Оливейру»
Майкл уверен, что у Конора есть соответствующие навыки
15 декабря 19:57
Конор Макгрегор / Фото: usatoday.com
Экс-чемпион UFC в среднем дивизионе Майкл Биспинг высказался о гипотетическом поединке Конора Макгрегора
(22-6) и чемпиона легкого веса Чарльза Оливейры (32-8).
«Конор проделал отличную работу, чтобы стать абсолютно полярной личностью, И быть полярным это хорошо – половина людей хочет увидеть, как ты выиграешь, тогда как другие жаждут твоего поражения. А когда ты являешься бойцом, подобное отношение – самое лучшее, что может быть. Ведь в любом случае люди будут смотреть твои бои. И знаете, нет ничего невозможного. Он вполне может вернуться и нокаутировать Чарльза Оливейру. Конечно же ему по силам это сделать. Было бы оскорблением утверждать обратное. Думаю ли я, что так и будет? Не знаю. Скорее всего, нет».
Напомним, ранее Оливейра задушил в третьем раунде Дастина Порье, которому Макгрегор проиграл два последних поединка.
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