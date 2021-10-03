Биспинг: «Не думаю, что мы еще когда-нибудь увидим былого Макгрегора»

Майкл Биспинг / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в интервью порталу Sportskeeda прокомментировал возможное возвращение Конора Макгрегора в окагон, заявив, что не верит, что звездному ирландцу когда-нибудь удастся вернуться на былой уровень.

Но если кто-то и может это сделать, то, давайте говорить честно, это Конор Макгрегор. Он уже вытворял безумные вещи. Нет причин сомневаться в нем. Правда, у меня небольшие сомнения вызывает тот факт, что сложно достичь определенного уровня величия несколько раз.

Он сделал что-то невероятное. Восстановление этого величия, возвращение на такой уровень – я не думаю, что мы снова это увидим. Но это не умаляет его достижений. Невероятно уже то, что он сделал это один раз. Я не фанат некоторых его поступков вне октагона, однако давайте посмотрим, что он сделает».