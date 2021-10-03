Биспинг: «Не думаю, что мы еще когда-нибудь увидим былого Макгрегора»
Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг в интервью порталу Sportskeeda прокомментировал возможное возвращение Конора Макгрегора в окагон, заявив, что не верит, что звездному ирландцу когда-нибудь удастся вернуться на былой уровень.
«Сложно сказать, вернется ли Конор. Посмотрите, что произошло с Андерсоном Сильвой. После перелома ноги он никогда не был прежним. Крис Вайдман тоже сломал ногу. Нам все еще предстоит увидеть возвращение Конора. Мы не знаем, каким оно будет.
Но если кто-то и может это сделать, то, давайте говорить честно, это Конор Макгрегор. Он уже вытворял безумные вещи. Нет причин сомневаться в нем. Правда, у меня небольшие сомнения вызывает тот факт, что сложно достичь определенного уровня величия несколько раз.
Он сделал что-то невероятное. Восстановление этого величия, возвращение на такой уровень – я не думаю, что мы снова это увидим. Но это не умаляет его достижений. Невероятно уже то, что он сделал это один раз. Я не фанат некоторых его поступков вне октагона, однако давайте посмотрим, что он сделает».
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